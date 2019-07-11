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Коутинью хочет вернуться в Ливерпуль

Дата публикации: Вчера, 22:23 | Категория: Новости футбола

Коутинью хочет вернуться в Ливерпуль

     Агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью заявил, что футболист все еще тяготеет к «Ливерпулю». По словам Киа Джурабчиана, бразилец никогда не пополнит стан «Манчестер Юнайтед».

    «Переход Филиппе в «Манчестер Юнайтед» характеризуется как маловероятная или почти нереальная. Это выдающийся клуб, в котором у меня есть клиенты. Я очень их уважаю.

    Коутинью будет непросто играть в команде, которая является соперником «Ливерпуля». У него имеется огромная привязанность к «мерсисайдцам». Его сердце все еще с «Ливерпулем».

    Безусловно, если Коутинью вернется в Английскую Премьер-лигу, то это будет «Ливерпуль». Но на сегодня это сложно осуществить. Все зависит от них», - подчеркнул агент игрока.

    Напомним, что Филиппе Коутинью играл в стане «красных» в период с 2013 по 2018 гг. После он пополнил «Барселону» за 120 000 000 евро без учета бонусов.

 

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