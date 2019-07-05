Лацио просит у МЮ 100 млн евро за Милинкович-Савича
По данным британских таблоидов, между «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» проходит активный процесс переговоров относительно оформления перехода хавбека римской команды Сергея Милинкович-Савича.
Сообщается, что «манкунианцы» на протяжении долгого периода времени наблюдают за 24-летним исполнителем и хотят заполучить его как можно скорее.
На сегодня «МЮ» предложил «Лацио» 72 000 000 фунтов стерлингов (что составляет 80 000 000 евро). В свою очередь, боссы итальянского клуба намереваются получить за сербского полузащитника не меньше 90 000 000 фунтов (100 000 000 евро).
До этого, публиковались сведения о желании купить команды Сергея Милинкович-Савича со стороны «ПСЖ». Однако, нынешние французские чемпионы отказались от столь дорогой покупки.
За истекший сезон серб принял участие в 41 поединке в рамках всех турниров, оформил семь голов и три ассиста.
Похожие новости:
160 000 000 евро было предложено за хавбека «Лацио» Сергея...
Сергей Милинкович-Савич Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич останется в клубе. Об этом пишут итальянские футбольные издании....
Сергей Милинкович-Савич «Манчестер Юнайтед» готов раскошелиться на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. По...
Сергей Милинкович-Савич Спортивный директор итальянского «Лацио» Игли Таре прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Сергея...
Фелипе Андерсон из «Лацио» попал на прицел «МЮ», но Орлы хотят получить довольно серьезную сумму за своего исполнителя. По...