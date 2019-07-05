Лацио просит у МЮ 100 млн евро за Милинкович-Савича

По данным британских таблоидов, между «Манчестер Юнайтед» и «Лацио» проходит активный процесс переговоров относительно оформления перехода хавбека римской команды Сергея Милинкович-Савича.

Сообщается, что «манкунианцы» на протяжении долгого периода времени наблюдают за 24-летним исполнителем и хотят заполучить его как можно скорее.

На сегодня «МЮ» предложил «Лацио» 72 000 000 фунтов стерлингов (что составляет 80 000 000 евро). В свою очередь, боссы итальянского клуба намереваются получить за сербского полузащитника не меньше 90 000 000 фунтов (100 000 000 евро).

До этого, публиковались сведения о желании купить команды Сергея Милинкович-Савича со стороны «ПСЖ». Однако, нынешние французские чемпионы отказались от столь дорогой покупки.

За истекший сезон серб принял участие в 41 поединке в рамках всех турниров, оформил семь голов и три ассиста.