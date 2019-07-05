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Барселона не будет брать займ ради трансфера Гризманна

Дата публикации: Вчера, 19:35 | Категория: Новости футбола

Барселона не будет брать займ ради трансфера Гризманна

   Для осуществления перехода в стан «Барселоны» нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, боссы «блаугранос» не будут оформлять кредит. Об этом утверждают испанские спортивные СМИ.

   Уточняется, что каталонцы потратят некоторый период времени с целью обеспечения финансированием, для того, чтобы оформить сделку должным образом.

   Ранее появлялись данные о том, что менеджмент «сине-гранатовых» столкнулся со сложностью в оформлении трансфера, а руководство мадридского клуба отказалось принимать вариант платежа в рассрочку. В этой связи, пострадал персонал «Барсы», которым задержали заработную плату на несколько дней.

   Напомним, что Гризманн в конце прошлого сезона заявил о том, что покидает команду «матриасников». С начала этого месяца сумма отступных в его трудовом соглашении снизилась от 200 до 120 000 000 евро.

 

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