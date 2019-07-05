Дани Алвес может оказаться в Манчестер Сити
Ныне пребывающий в качестве свободного агента защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес все еще не определил свое будущее. Напомним, что ранее он покинул стан «Пари Сен-Жермен».
По данным некоторых источников, 36-летний игрок может оказаться в «Манчестер Сити». В настоящее время «горожане» изучают возможность пригласить опытного исполнителя и уже выходили на связь с его агентами на старте розыгрыша Кубка Америки, на котором победила сборная Бразилии.
Важно добавить, что бразилец мог пополнить английский клуб еще в летнее окно трансферов 2016 года, когда уходил из «Барселоны». Тогда же Хосеп Гвардиола был не против видеть его в «Манчестер Сити». Но футболист решил перейти в туринский «Ювентус».
Также в числе возможных претендентов на Дани Алвеса, как передает ряд футбольных изданий – миланский «Интер» и «Севилья».
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