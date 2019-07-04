Нето рассказал, почему выбрал Барселону

Новоиспеченный голкипер «Барселоны» Нето пояснил, почему решил пополнить каталонский клуб и поведал о задачах, которые стоят перед ним.

«Переходя в «Барселону» ощущаешь размеры клуба. Тут постоянно ведут борьбу за победу в Лиге чемпионов, что есть гордость для профессионала.

Я имел шанс победить в ЛЧ в составе «Ювентуса», но мы уступили в финальном матче. Все футболисты пополняют «Барселону» в связи с ЛЧ. Я буду делать все, чтобы добиться цели», - отметил бразильский страж ворот.

Также Нето дал комментарий по поводу своего конкурента по позиции – вратаря Тера Штегена:

«Это голкипер мирового класса. Однако, я пришел в «Барселону», чтобы демонстрировать свою работу. Я имею достаточно качества и опыта, способных оказать помощь команде».

Напомним, каталонский клуб приобрел Нето в конце прошлого месяца у «Валенсии». В обратном направлении отправился другой вратарь – Яспер Силлессен.