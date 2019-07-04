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Нето рассказал, почему выбрал Барселону

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

Нето рассказал, почему выбрал Барселону

   Новоиспеченный голкипер «Барселоны» Нето пояснил, почему решил пополнить каталонский клуб и поведал о задачах, которые стоят перед ним.

   «Переходя в «Барселону» ощущаешь размеры клуба. Тут постоянно ведут борьбу за победу в Лиге чемпионов, что есть гордость для профессионала.

   Я имел шанс победить в ЛЧ в составе «Ювентуса», но мы уступили в финальном матче. Все футболисты пополняют «Барселону» в связи с ЛЧ. Я буду делать все, чтобы добиться цели», - отметил бразильский страж ворот.

   Также Нето дал комментарий по поводу своего конкурента по позиции – вратаря Тера Штегена:

   «Это голкипер мирового класса. Однако, я пришел в «Барселону», чтобы демонстрировать свою работу. Я имею достаточно качества и опыта, способных оказать помощь команде».

   Напомним, каталонский клуб приобрел Нето в конце прошлого месяца у «Валенсии». В обратном направлении отправился другой вратарь – Яспер Силлессен.

 

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