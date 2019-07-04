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Фенербахче намерен арендовать Озила

Дата публикации: Вчера, 21:25 | Категория: Новости футбола

Фенербахче намерен арендовать Озила

   Боссы «Фенербахче» начали заниматься вопросом осуществления аренды хавбека «Арсенала» Месута Озила. Об этом пишут британские издания.

   Отмечается, что турецкий клуб намерен взять игрока в аренду с целью выплаты лишь части заработной платы, которая имеется у него в «Арсенале». При этом, полностью выкупить права на исполнителя финансовой возможности не имеется.

   Добавим, что ранее появились данные о том, что «канониры» готовы к расставанию с немецким футболистом. В то же время, сам игрок ранее сообщал о том, что счастлив в «Арсенале». Слова Озила подтвердил и его агент, подчеркнувший, что его клиент намерен играть до истечения срока действия контракта – до 2021 года.

   В прошедшем сезоне Месут Озил принял участие в 24 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, оформил пять забитых мячей и сделал два результативных паса.

 

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