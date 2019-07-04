Манджукич в сфере интересов Баварии
В мюнхенскую «Баварию» этим летом может вернуться хорватский нападающий Марио Манджукич, ныне защищающий цвета туринского «Ювентуса». Соответствующую информацию передают немецкие издания.
Уточняется, что спортдиректор «Баварии» Хасан Салихамиджич установил контакт с рядом потенциальных новых исполнителей команды, в числе которых был и 33-летний хорват.
В Мюнхене видят Марио Манджукича в качестве подменщика Роберта Левандовски на острие атаки. Кроме того, оцениваются возможности исполнителя быть задействованным на фланге.
При этом, в числе еще одного претендента на хорватского нападающего называется и «Боруссия» (Дортмунд).
Добавим, что срок соглашения о сотрудничестве между «Ювентусом» и Манджукичем заключен до 2021 года. Однако, на сегодня «бьянконери» имеют достаточно укомплектованную линию атаки, в связи с чем вероятность трансфера игрока велика.
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