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Манджукич в сфере интересов Баварии

Дата публикации: Вчера, 21:25 | Категория: Новости футбола

Манджукич в сфере интересов Баварии

  В мюнхенскую «Баварию» этим летом может вернуться хорватский нападающий Марио Манджукич, ныне защищающий цвета туринского «Ювентуса». Соответствующую информацию передают немецкие издания.

  Уточняется, что спортдиректор «Баварии» Хасан Салихамиджич установил контакт с рядом потенциальных новых исполнителей команды, в числе которых был и 33-летний хорват.

  В Мюнхене видят Марио Манджукича в качестве подменщика Роберта Левандовски на острие атаки. Кроме того, оцениваются возможности исполнителя быть задействованным на фланге.

  При этом, в числе еще одного претендента на хорватского нападающего называется и «Боруссия» (Дортмунд).

  Добавим, что срок соглашения о сотрудничестве между «Ювентусом» и Манджукичем заключен до 2021 года. Однако, на сегодня «бьянконери» имеют достаточно укомплектованную линию атаки, в связи с чем вероятность трансфера игрока велика.

 

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