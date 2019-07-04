ПСЖ может снизить стоимость Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово к продаже нападающего Неймара. В этой связи, рассматривается вопрос о снижении стоимости бразильского исполнителя. Такие данные передают французские источники.

Уточняется, что боссы парижского клуба готовы продать 27-летнего игрока за 150 000 000 евро. В свою очередь, сторона футболиста не прочь смены клубной прописки. Так, отец Неймара является сторонником возвращения сына в «Барселону».

Сам Неймар ранее ярко продемонстрировал свое желание уйти из французского клуба и не прибыл на предсезонную подготовку.

В то же время, «ПСЖ» еще не получал конкретных предложений по покупке форварда и сегодня изучает вероятные пути расставания с игроком.

Напомним, что парижане заплатили каталонцам за исполнителя 222 000 000 евро. Таким образом, при возвращении в «Барсу», «ПСЖ» потеряет 72 000 000 евро.