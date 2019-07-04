Балотелли ушел из Марселя
Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что нападающий команды Марио Балотелли ушел из клуба. Информацию об этом опубликовали французские футбольные источники.
Напомним, в начале текущего месяца у 28-летнего итальянского игрока истек срок действия соглашения о сотрудничестве с «Марселем», в связи с чем он получил статус свободного агента.
До этого, футбольные источники сообщали, что Балотелли может оказаться в английском «Вест Хэме». Однако, главный коуч команды из Лондона Мануэль Пеллегрини не стал проявлять интерес к нападающему.
Помимо этого, появлялись данные относительно вероятного перехода Балотелли в стан «Брешии».
Марио Балотелли выступал за «Марсель» с января этого года. Форвард был задействован в 15 поединках, сделал восемь результативных ударов по воротам соперников и оформил один голевой пас.
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