Балотелли ушел из Марселя

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что нападающий команды Марио Балотелли ушел из клуба. Информацию об этом опубликовали французские футбольные источники.

Напомним, в начале текущего месяца у 28-летнего итальянского игрока истек срок действия соглашения о сотрудничестве с «Марселем», в связи с чем он получил статус свободного агента.

До этого, футбольные источники сообщали, что Балотелли может оказаться в английском «Вест Хэме». Однако, главный коуч команды из Лондона Мануэль Пеллегрини не стал проявлять интерес к нападающему.

Помимо этого, появлялись данные относительно вероятного перехода Балотелли в стан «Брешии».

Марио Балотелли выступал за «Марсель» с января этого года. Форвард был задействован в 15 поединках, сделал восемь результативных ударов по воротам соперников и оформил один голевой пас.