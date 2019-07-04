Клуб из Китая предложил Бэйлу фантастический контракт

Как сообщили испанские футбольные СМИ, хавбек мадридского «Реала» Гарет Бэйл заинтересовал клуб из Китая, который предложил футболисту просто фантастический вариант продолжения карьеры.

Название клуба не упоминается, однако уточняется предложенный валлийскому уровень заработной платы, который составляет 1 300 000 евро за неделю. Так, за один год Бэйл мог бы получать свыше 65 000 000 евро.

Однако, переход не произошел ввиду позиции «Реала», который желает, чтобы игрок ушел не свободным агентом (как хотели в Китае), а за деньги.

Добавим, что этот трансферный период ознаменовался попытками боссов «Реала» продать валлийца. В свою очередь, Бэйл не имеет цели уходить.

За прошлый сезон Гарет Бэйл 29 раз выходил на поле в рамках испанского национального первенства, оформил восемь голов. Срок действия контракта игрока со «сливочными» рассчитан до середины 2022 года.