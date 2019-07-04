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Анчелотти: к сожалению, Хамес еще не в Наполи

Дата публикации: Вчера, 18:19 | Категория: Новости футбола

Анчелотти: к сожалению, Хамес еще не в Наполи

    Главный коуч «Наполи» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу возможного трансфера колумбийского хавбека мадридского «Реала» Хамеса Родригеса в стан «партенопейцев». По словам наставника неаполитанского клуба, он сожалеет, что футболист еще не пополнил команду.

    «К сожалению, Хамес еще не в «Наполи». Вероятно, он никогда не будет здесь, а может и наоборот. Давайте поговорим о нем, когда он станет игроком нашего клуба. Если бы на сегодня главный тренер другого клуба рассказывал об игроке «Наполи», я бы возмутился», - подчеркнул итальянский специалист.

    Напомним, что ранее Рамес Родригес играл под руководством Карло Анчелотти за  мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». Прошлый сезон футболист проводил именно в немецком клубе, который отверг идею выкупить исполнителя по завершению срока арендной договоренности.

 

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