Анчелотти: к сожалению, Хамес еще не в Наполи

Главный коуч «Наполи» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу возможного трансфера колумбийского хавбека мадридского «Реала» Хамеса Родригеса в стан «партенопейцев». По словам наставника неаполитанского клуба, он сожалеет, что футболист еще не пополнил команду.

«К сожалению, Хамес еще не в «Наполи». Вероятно, он никогда не будет здесь, а может и наоборот. Давайте поговорим о нем, когда он станет игроком нашего клуба. Если бы на сегодня главный тренер другого клуба рассказывал об игроке «Наполи», я бы возмутился», - подчеркнул итальянский специалист.

Напомним, что ранее Рамес Родригес играл под руководством Карло Анчелотти за мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». Прошлый сезон футболист проводил именно в немецком клубе, который отверг идею выкупить исполнителя по завершению срока арендной договоренности.