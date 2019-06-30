Барселона может усилиться Абэ
Хавбек японской «Касима Антлерс» Хироки Абэ близок к переходу в стан «Барселоны». Об этом пишут испанские футбольные издания.
Уточняется, что переход 20-летнего исполнителя выйдет «блаугранос» в 1 100 000 евро. Трудовое соглашение между сторонами будет оформлено сроком на три сезона с вероятностью его пролонгации еще на два.
Ожидается, что футболист войдет в состав первой команды «Барсы» и уже 20 июня отправится в Японию на предсезонный сбор.
В этом сезоне на счету Хироки Абэ 25 сыгранных матчей в рамках национального первенства, два результативных удара по воротам соперников, два голевых паса. За сборную Японии полузащитник был задействован три раза. Результативными действиями в этих матчах Абэ не отмечался.
Важно отметить, что это не первый японский игрок, оказавшийся в сфере интересов «сине-гранатовых». Ранее клуб присматривался к 17-летнему хавбеку из «Сересо Осака» - Дзюну Нисикаве.
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