Ювентус готов платить за Погба 130 млн евро

Туринский «Ювентус» намерен попробовать оформить трансфер хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Такие сведения приводят британские таблоиды.

Отмечается, что хавбек «манкунианцев» был оценен «Старой синьорой» в 130 000 000 евро. В «Ювентусе» надеются, что «МЮ» немного снизит запрашиваемую стоимость за 26-летнего французского исполнителя. Напомним, на сегодня «красные дъяволы» желают за Погба до 150 000 000 евро. В свою очередь, сам футболист не прочь сменить место работы в этот летний период трансферов.

В прошлом сезоне Поль Погба был задействован в 35 поединках Английского национального первенства. На его счету 13 забитых голов (семь из которых с 11-метровой отметки), девять точных передач и шесть предупреждений. Срок действия соглашения о сотрудничестве между французом и клубом оформлен до середины 2021 года.