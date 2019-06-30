Клопп: Ливерпуль должен привыкнуть к победам
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался, что его подопечные должны привыкнуть к победам и не останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что сделать это достаточно просто.
«От победы в Лиге чемпионов я испытал больше эмоций, нежели ждал. Вероятно, это связано с тем, что я уже давно не завоевывал титулов. Мы идем далее. При этом, мы не должны забывать триумф в ЛЧ. Считаю, что он должен придавать уверенность команде в дальнейшем.
При этом, одной уверенности – недостаточно. То, что мы победили в Лиге чемпионов – не отменяет задач, которые еще стоят перед нами. Мы не должны иметь окончательное удовлетворение и довольствоваться имеющимися достижениями. Почувствовав запах крови, нам удалось достичь победу. Я хочу, чтобы наша команда привыкла к этому, чтобы подобное происходило все чаще», - рассказывает немецкий специалист.
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