Клопп: Ливерпуль должен привыкнуть к победам

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался, что его подопечные должны привыкнуть к победам и не останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что сделать это достаточно просто.

«От победы в Лиге чемпионов я испытал больше эмоций, нежели ждал. Вероятно, это связано с тем, что я уже давно не завоевывал титулов. Мы идем далее. При этом, мы не должны забывать триумф в ЛЧ. Считаю, что он должен придавать уверенность команде в дальнейшем.

При этом, одной уверенности – недостаточно. То, что мы победили в Лиге чемпионов – не отменяет задач, которые еще стоят перед нами. Мы не должны иметь окончательное удовлетворение и довольствоваться имеющимися достижениями. Почувствовав запах крови, нам удалось достичь победу. Я хочу, чтобы наша команда привыкла к этому, чтобы подобное происходило все чаще», - рассказывает немецкий специалист.