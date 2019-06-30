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Моуринью отказался от щедрого предложения из Китая

Дата публикации: Сегодня, 17:46 | Категория: Новости футбола

Моуринью отказался от щедрого предложения из Китая

    По данным ряда футбольных источников, Жозе Моуринью заинтересовал руководство «Гаунчжоу Эвергранд». Руководство китайского клуба приняло решение отправить предложение португальцу о сотрудничестве.

    Британские таблоиды отмечают, что специалисту поступило предложение по оформлению трудового соглашения в размере 100 000 000 евро. Так, «Гуанчжоу Эвергранд» готово выплачивать Моуринью свыше 30 000 000 евро за сезон, включая разного рода дополнительные бонусы. Также у тренера была бы возможность самому определять срок действия договора.

    Однако, по данным СМИ, Моуринью ответил отказом на поступившее предложение в связи с тем, что переезд его семьи в Китай не будет полезным.

    Напомним, последнее место работы Жозе Моуринью стал «Манчестер Юнайтед». Во главе «красных дъяволов» португальский коуч находился с середины 2016 года. В конце 2018-го он был отправлен в отставку.

 

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