Моуринью отказался от щедрого предложения из Китая

По данным ряда футбольных источников, Жозе Моуринью заинтересовал руководство «Гаунчжоу Эвергранд». Руководство китайского клуба приняло решение отправить предложение португальцу о сотрудничестве.

Британские таблоиды отмечают, что специалисту поступило предложение по оформлению трудового соглашения в размере 100 000 000 евро. Так, «Гуанчжоу Эвергранд» готово выплачивать Моуринью свыше 30 000 000 евро за сезон, включая разного рода дополнительные бонусы. Также у тренера была бы возможность самому определять срок действия договора.

Однако, по данным СМИ, Моуринью ответил отказом на поступившее предложение в связи с тем, что переезд его семьи в Китай не будет полезным.

Напомним, последнее место работы Жозе Моуринью стал «Манчестер Юнайтед». Во главе «красных дъяволов» португальский коуч находился с середины 2016 года. В конце 2018-го он был отправлен в отставку.