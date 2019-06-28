Челси возглавил Лэмпард

Именитый экс-хавбек лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард вернулся в клуб. Как сообщает пресс-служба «аристократов», трехкратный победитель АПЛ оформил трудовое соглашение сроком на три года. При этом, финансовые условия договоренностей между сторонами не оглашаются.

«Горжусь, что вернулся в «Челси» главным тренером. Все знают, как я люблю этот клуб и его историю.

Я сконцентрирован на работе и подготовительном процессе к грядущему сезону. Я пришел, чтобы приносить пользу клубу усердно трудясь. С нетерпением жду, когда начну работу», - поделился эмоциями 41-летний специалист.

Фрэнк Лэмпард выступал за «синих» в период с 2001 по 2014 гг. После этого, он пополнил «Нью-Йорк Сити» в качестве свободного агента. В 2016 году Лэмпард завершил профессиональную карьеру футболиста. В 2018 году встал у руля клуба Чемпионшипа – «Дерби Каунти».