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Ювентус отправил предложение по де Лигту

Дата публикации: Вчера, 19:30 | Категория: Новости футбола

Ювентус отправил предложение по де Лигту

   Туринский «Ювентус» направил официальное предложение в адрес амстердамского «Аякса» по покупке фулбэка команды Маттейса де Лигта. 

   Спортивные журналисты и издания уточняют, что «бьянконери» готовы заплатить за 19-летнего исполнителя 55 000 000 евро, а также 10 000 000 евро разного рода доплат. В свою очередь, амстердамский клуб хочет за де Лигта 75 000 000 евро.

   До этого, предложение по оформлению трансфера де Лигта делал «Пари Сен-Жермен», которое было более щедрым. Однако, «Старая синьора» уже договорилась с футболистом об условиях личного договора.

   По согласованному контракту, де Лигт будет получать в «Ювентусе» заработную плату за сезон в размере 12 000 000 евро.

   За прошедший сезон нидерландский игрок был задействован в 33 поединках национального первенства, забил три мяча. Также он сделал весомый вклад в матчи Лиги чемпионов, сыграв в 17 играх и оформив три гола.

 

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