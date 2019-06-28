Ювентус отправил предложение по де Лигту

Туринский «Ювентус» направил официальное предложение в адрес амстердамского «Аякса» по покупке фулбэка команды Маттейса де Лигта.

Спортивные журналисты и издания уточняют, что «бьянконери» готовы заплатить за 19-летнего исполнителя 55 000 000 евро, а также 10 000 000 евро разного рода доплат. В свою очередь, амстердамский клуб хочет за де Лигта 75 000 000 евро.

До этого, предложение по оформлению трансфера де Лигта делал «Пари Сен-Жермен», которое было более щедрым. Однако, «Старая синьора» уже договорилась с футболистом об условиях личного договора.

По согласованному контракту, де Лигт будет получать в «Ювентусе» заработную плату за сезон в размере 12 000 000 евро.

За прошедший сезон нидерландский игрок был задействован в 33 поединках национального первенства, забил три мяча. Также он сделал весомый вклад в матчи Лиги чемпионов, сыграв в 17 играх и оформив три гола.