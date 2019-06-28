Атлетико усилился Жоау Фелишем
Мадридский «Атлетико» усилил линию атаки приобретением нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сказано в сообщении пресс-службы «матрасников».
«Атлетико» уже опубликовал приветственное видео для 19-летнего исполнителя. В данном ролике клуб обращается к португальцу: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант».
Важно отметить, что переход футболиста обошелся мадридскому клубу во внушительную сумму – 126 000 000 евро.
До этого появлялась информация о том, что португальский нападающий будет получать заработную плату в размере 6 000 000 евро за год. Кроме того, агент игрока получит 30% от суммы заключенной сделки между клубами.
В прошлом сезоне Жоау Фелиш принял участие в 43 поединках, наколотил 20 голов и оформил 11 голевых пасов. Срок действия соглашения с «Бенфикой» был заключен до середины 2023 года.
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