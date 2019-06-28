Барселона готова платить за Неймара не больше 170 млн евро

Боссы «Барселоны» готовы выложить за форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше чем 170 000 000 евро. Об этом пишут испанские футбольные СМИ.

Сообщается, что каталонцы не прочь задействовать в оформлении данной сделке исполнителей команды, в число которых входят Усман Дембеле, Филиппе Коутинью, Усман Дембеле, Самуэль Юмтити.

Добавим, что в ряде изданий на регулярной основе появляются публикации о том, что Неймар близок к возвращению в «Барсу». Также имеют место заявления самого игрока о желании вернуться в стан каталонцев.

Неймар пополнил «Пари Сен-Жермен» в летний период трансферов 2017 года. «Барселона» получила за переход бразильского игрока 222 000 000 евро. Трудовое соглашение футболиста с клубом было оформлено до середины 2022 года.

За прошлый сезон Неймар был задействован в 28 поединках за «ПСЖ», оформил 23 точных удара по воротам соперников и сделал 13 голевых пасов.