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Барселона готова платить за Неймара не больше 170 млн евро

Дата публикации: Вчера, 19:28 | Категория: Новости футбола

Барселона готова платить за Неймара не больше 170 млн евро

   Боссы «Барселоны» готовы выложить за форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше чем 170 000 000 евро. Об этом пишут испанские футбольные СМИ.

   Сообщается, что каталонцы не прочь задействовать в оформлении данной сделке исполнителей команды, в число которых входят Усман Дембеле, Филиппе Коутинью, Усман Дембеле, Самуэль Юмтити.

   Добавим, что в ряде изданий на регулярной основе появляются публикации о том, что Неймар близок к возвращению в «Барсу». Также имеют место заявления самого игрока о желании вернуться в стан каталонцев.

   Неймар пополнил «Пари Сен-Жермен» в летний период трансферов 2017 года. «Барселона» получила за переход бразильского игрока 222 000 000 евро. Трудовое соглашение футболиста с клубом было оформлено до середины 2022 года.

   За прошлый сезон Неймар был задействован в 28 поединках за «ПСЖ», оформил 23 точных удара по воротам соперников и сделал 13 голевых пасов.

 

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