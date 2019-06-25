Гвардиола подверг критике возможные изменения в ЛЧ

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола негативно отреагировал на вероятные изменения в формате розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее Ассоциацией европейских футбольных клубов были предложены изменения с сезона 2024-2025 гг.

«Не согласен с этим. Если это произойдет, то национальные чемпионаты будут убиты. Если «Барселона» и «Реал» уйдут и не будут играть против «Эспаньола», то кто будет его смотреть? Ла Лига исчезнет.

В то же время, в Англии этого не произойдет. Там даже на поединках четвертого дивизиона заполненный стадион.

Величие Лиги чемпионов заключается в том, что встречи не проходят каждое воскресенье. Если бы это было так, то шарм таких матчей бы потерялся.

Если национальные чемпионаты будут убиты, то никто не будет следить за клубами, которые не имеют шансов попадать в ЛЧ», - подчеркнул испанский специалист.