Годин пополнил Интер

Защитник уругвайской национальной команды Диего Годин в качестве свободного агента пополнил миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Новый клуб футболиста опубликовал видео, в котором Годин рассказал об Уругвае и своем переходе. Годин подчеркнул, что для того, чтобы объяснить, что значит уругвайская душа, ему нужно прийти на футбольное поле в Милан.

По настоящее время Диего Годин играл за «Атлетико» (Мадрид) с 2010 года. Вместе с «матрасниками» ему удалось стать победителем национального чемпионата, Кубка, Суперкубка, два раза Лиги Европы и три раза Суперкубка УЕФА. Два раза вместе с командой попадал в финал Лиги чемпионов, где дважды было поражение «Реалу». В общей сложности на счету футболиста 277 сыгранных матчей и 17 результативных ударов.

Также Годин является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную – 126.