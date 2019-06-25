Годин пополнил Интер
Защитник уругвайской национальной команды Диего Годин в качестве свободного агента пополнил миланский «Интер». Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».
Новый клуб футболиста опубликовал видео, в котором Годин рассказал об Уругвае и своем переходе. Годин подчеркнул, что для того, чтобы объяснить, что значит уругвайская душа, ему нужно прийти на футбольное поле в Милан.
По настоящее время Диего Годин играл за «Атлетико» (Мадрид) с 2010 года. Вместе с «матрасниками» ему удалось стать победителем национального чемпионата, Кубка, Суперкубка, два раза Лиги Европы и три раза Суперкубка УЕФА. Два раза вместе с командой попадал в финал Лиги чемпионов, где дважды было поражение «Реалу». В общей сложности на счету футболиста 277 сыгранных матчей и 17 результативных ударов.
Также Годин является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную – 126.
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