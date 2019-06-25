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Барселона продала Д. Суареса в Сельту

Дата публикации: Сегодня, 17:46 | Категория: Новости футбола

Барселона продала Д. Суареса в Сельту

    Хавбек «Барселоны» Денис Суарес пополнил «Сельту». Об этом сказано в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».

    Каталонцы выручили за 25-летнего исполнителя 12 900 000 евро. Кроме того, согласно условиям сделки, клубу также полагаются бонусы, которые составляют 3 100 000 евро.

    Добавим, что ранее в футбольных изданиях появлялись публикации о возможном переходе Дениса Суареса в «Валенсию». Но выбор игрока был сделан в пользу «Сельты» - в этом клубе футболист уже выступал на молодежном уровне.

    В прошлом сезоне Денис Суарес сыграл за «Барселону» лишь два матча в рамках испанского национального первенства (в общей сложности он провел на футбольном поле 17 минут). 

    Зимой он пополнил стан лондонского «Арсенала» в качестве арендованного игрока, но и там сыграл не много -  в АПЛ он был задействован в четырех встречах (всего 67 минут на поле).

 

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