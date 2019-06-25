Барселона продала Д. Суареса в Сельту
Хавбек «Барселоны» Денис Суарес пополнил «Сельту». Об этом сказано в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».
Каталонцы выручили за 25-летнего исполнителя 12 900 000 евро. Кроме того, согласно условиям сделки, клубу также полагаются бонусы, которые составляют 3 100 000 евро.
Добавим, что ранее в футбольных изданиях появлялись публикации о возможном переходе Дениса Суареса в «Валенсию». Но выбор игрока был сделан в пользу «Сельты» - в этом клубе футболист уже выступал на молодежном уровне.
В прошлом сезоне Денис Суарес сыграл за «Барселону» лишь два матча в рамках испанского национального первенства (в общей сложности он провел на футбольном поле 17 минут).
Зимой он пополнил стан лондонского «Арсенала» в качестве арендованного игрока, но и там сыграл не много - в АПЛ он был задействован в четырех встречах (всего 67 минут на поле).
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