Барселона продала Д. Суареса в Сельту

Хавбек «Барселоны» Денис Суарес пополнил «Сельту». Об этом сказано в сообщении пресс-службы «сине-гранатовых».

Каталонцы выручили за 25-летнего исполнителя 12 900 000 евро. Кроме того, согласно условиям сделки, клубу также полагаются бонусы, которые составляют 3 100 000 евро.

Добавим, что ранее в футбольных изданиях появлялись публикации о возможном переходе Дениса Суареса в «Валенсию». Но выбор игрока был сделан в пользу «Сельты» - в этом клубе футболист уже выступал на молодежном уровне.

В прошлом сезоне Денис Суарес сыграл за «Барселону» лишь два матча в рамках испанского национального первенства (в общей сложности он провел на футбольном поле 17 минут).

Зимой он пополнил стан лондонского «Арсенала» в качестве арендованного игрока, но и там сыграл не много - в АПЛ он был задействован в четырех встречах (всего 67 минут на поле).