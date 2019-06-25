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Лион и Тоттенхэм ведут переговоры по Н’Домбеле

Дата публикации: Сегодня, 17:46 | Категория: Новости футбола

Лион и Тоттенхэм ведут переговоры по Н’Домбеле

   Хавбек французского «Лиона» Тангай Н’Домбеле все ближе к переходу в стан английского «Тоттенхэма». Такие данные передают местные спортивные издания.

   Сообщается, что «шпоры» согласовали переход исполнителя за 72 000 000 евро включая различные доплаты, предусмотренные при успешном выступлении. При этом, все еще не согласованы условия личного соглашения о сотрудничестве с футболистом. В настоящее время переговорный процесс между сторонами продолжается.

   Тангай Н’Домбеле выступает за «Лион» с середины 2018 года. Тогда «ткачи» заплатили «Амьену» за трансфер 8 000 000 евро. Контракт игрока с клубом заключен до конца июня 2023 года.

   За прошедший сезон 22-летний полузащитник принял участие в 34 встречах в рамках французского национального первенства. В них он отметился одним результативным ударом и семью голевыми пасами.

 

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