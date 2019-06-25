Зениту интересен левый защитник Гамбурга
Дуглас Сантос, выступающий за немецкий «Гамбург» оказался в прицеле питерского «Зенита». Такие данные приводят футбольные СМИ Германии.
По имеющимся данным, «сине-бело-голубые» отправили предложение по трансферу 25-летнего бразильского исполнителя.
В настоящее время главный коуч немецкого клуба Дитер Хеккинг освободил своего подопечного от тренировочного процесса, так как не желает, чтобы игрок получил повреждение перед уходом в другой клуб.
Кроме того, «Гамбург» уже позаботился над заменой Сантоса – ранее был куплен защитник – Тим Лайбольд.
Дуглас Сантос выступает за «Гамбург» с середины 2016 года. Тогда он перешел из «Атлетико Минейро». Его срок соглашения о сотрудничестве с немецким клубом завершится в 2021 году.
В прошлом сезоне футболист был задействован в 38 поединках, сделал два результативных удара и семь ассистов.
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