Барселона претендует на Лаутаро Мартинеса
По данным ряда испанских источников, руководство «Барселоны» собирается отправить предложение по приобретению аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса в адрес миланского «Интера».
Уточняется, что каталонский клуб готов выложить за исполнителя порядка 112 000 000 евро – такая сумма указана в трудовом соглашении игрока с «нерадзурри». Боссы «сине-гранатовых» считают, что 21-летний нападающий имеет большие перспективы, нежели его коллега Мауро Икарди.
Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает в «Интере» на протяжении года. В стан «черно-синих» он перешел из «Расинга» за 22 000 000 евро.
В прошедшем сезоне молодой лидер атак миланского клуба принял участие в 35 поединках, забил девять мячей и сделал два ассиста. Также игрок может похвастать неплохой статистикой за игру в национальной команде под началом Лионеля Скалони – девять сыгранных матчей и пять голов.
Похожие новости:
По сведениям TMW, Д. Сапата, атакующий игрок «Наполи», может присоединиться к составу «Торино». Быки предложили неаполитанцам...
Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» может вернуться на родину – итальянца М. Верратти готов приобрести...
Официальный веб-сайт Дж. Ди Марцио сообщает, что «Интернационале» может существенно обогатиться за счёт продажи своего форварда М. Икарди...
Форвард миланского «Интернационале» заинтересовал своей игрой Матрасников. Как сообщает Football Italia, 23-летний футболист получит...
«Барселона» всерьез задумалась о покупке польского форварда дортмундской «Боруссии» Роберте Левандовски. На днях дортмундцы...