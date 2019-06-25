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Барселона претендует на Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: Сегодня, 17:44 | Категория: Новости футбола

Барселона претендует на Лаутаро Мартинеса

   По данным ряда испанских источников, руководство «Барселоны» собирается отправить предложение по приобретению аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса в адрес миланского «Интера».

   Уточняется, что каталонский клуб готов выложить за исполнителя порядка 112 000 000 евро – такая сумма указана в трудовом соглашении игрока с «нерадзурри». Боссы «сине-гранатовых» считают, что 21-летний нападающий имеет большие перспективы, нежели его коллега Мауро Икарди.

   Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает в «Интере» на протяжении года. В стан «черно-синих» он перешел из «Расинга» за 22 000 000 евро.

   В прошедшем сезоне молодой лидер атак миланского клуба принял участие в 35 поединках, забил девять мячей и сделал два ассиста. Также игрок может похвастать неплохой статистикой за игру в национальной команде под началом Лионеля Скалони – девять сыгранных матчей и пять голов.

 

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