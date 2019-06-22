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Милан наказан за нарушение правил финансового fair-play

Дата публикации: Вчера, 21:15 | Категория: Новости футбола

Милан наказан за нарушение правил финансового fair-play

    Итальянский «Милан» наказан ввиду нарушений клубом правил финансового fair-play. Об этом сказано в сообщении на сайте Спортивного арбитражного суда.

    Расследование установило, что «россонери» будут исключены из розыгрыша еврокубков на предстоящий сезон. Отмечается, что клуб допустил нарушения в период 2015 по 2018 гг.

    Добавим, что «Милан» по итогу прошлого сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы итальянского первенства и должен был принять участие в розыгрыше Лиги Европы. Теперь вместо них в данном состязании будет принимать участие «Рома».

    Напомним, в прошлом году УЕФА уже штрафовал «красно-черных» на прибыль от выступлений в ЛЕ в размере 12 000 000 евро. Также на клуб наложили ограничение – в заявке команды на еврокубковые поединки должно быть не более 21 игрока на протяжении ближайших двух лет.

 

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