Милан наказан за нарушение правил финансового fair-play

Итальянский «Милан» наказан ввиду нарушений клубом правил финансового fair-play. Об этом сказано в сообщении на сайте Спортивного арбитражного суда.

Расследование установило, что «россонери» будут исключены из розыгрыша еврокубков на предстоящий сезон. Отмечается, что клуб допустил нарушения в период 2015 по 2018 гг.

Добавим, что «Милан» по итогу прошлого сезона расположился на пятой строчке турнирной таблицы итальянского первенства и должен был принять участие в розыгрыше Лиги Европы. Теперь вместо них в данном состязании будет принимать участие «Рома».

Напомним, в прошлом году УЕФА уже штрафовал «красно-черных» на прибыль от выступлений в ЛЕ в размере 12 000 000 евро. Также на клуб наложили ограничение – в заявке команды на еврокубковые поединки должно быть не более 21 игрока на протяжении ближайших двух лет.