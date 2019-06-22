Руни рассказал, что получает предложения поработать тренером

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, рассказал, что в его адрес поступают предложения о работе тренера. По словам 33-летнего исполнителя, он имеет варианты в Англии и МЛС, в которой выступает сегодня, а именно в «Ди Си Юнайтед».

«Сегодня прохожу курсы тренера. Когда закончу карьеру футболиста, буду смотреть, какие есть варианты. Я уже получал ряд предложений, но сейчас я играю и хочу наслаждаться этим.

Я могу начать тренировать тогда, когда завершу профессиональные выступления. Решение по выбору будет зависеть не только от моих амбиций, но и клуба», - сказал английский нападающий.

Напомним, что ранее Уэйн Руни защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». Играя за «манкунианцев» она пять раз становился победителем АПЛ, трижды одерживал победу в Кубке лиги, по четыре раза – обладателем Суперкубка и Кубка Англии. Помимо того, в зачете футболиста победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.