Руни рассказал, что получает предложения поработать тренером
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, рассказал, что в его адрес поступают предложения о работе тренера. По словам 33-летнего исполнителя, он имеет варианты в Англии и МЛС, в которой выступает сегодня, а именно в «Ди Си Юнайтед».
«Сегодня прохожу курсы тренера. Когда закончу карьеру футболиста, буду смотреть, какие есть варианты. Я уже получал ряд предложений, но сейчас я играю и хочу наслаждаться этим.
Я могу начать тренировать тогда, когда завершу профессиональные выступления. Решение по выбору будет зависеть не только от моих амбиций, но и клуба», - сказал английский нападающий.
Напомним, что ранее Уэйн Руни защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». Играя за «манкунианцев» она пять раз становился победителем АПЛ, трижды одерживал победу в Кубке лиги, по четыре раза – обладателем Суперкубка и Кубка Англии. Помимо того, в зачете футболиста победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.
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