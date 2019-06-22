Барселона не ведет переговоры по трансферу Неймара

Боссы «Барселоны» не ведет переговорный процесс по вопросу возвращения в стан каталонского клуба бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Соответствующее заявление сделал вице-президент «сине-гранатовых» Хорди Кардонер.

«Насколько я знаю, «Барселона» не предпринимает попыток по поводу трансфера Неймара. Мы не хотим его подписывать. Советом директоров не изучалась данная возможность. Но на сегодня есть желание самого футболиста. Он выражал такую заинтересованность, но переговоров нет.

Неймар является замечательным футболистом. Но в какой-то момент им было принято решение об уходе и есть ряд неприятных эпизодов, связанных с этим», - сказал Кардонер.

Как подчеркнул вице-президент клуба, то, что ушедший футболист желает вернуться – не удивительно.

«Не так много мест, как «Барселона». Были и другие игроки, которые после ухода хотели обратно, например - Фабрегас».