Милан продаст Доннарумму

Руководители «Милана» приняли решение продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в летний период трансферов. Об этом пишет ряд итальянских футбольных источников.

Отмечается, что «россонери» хотят расстаться с 20-летнем стражем ворот в ближайшее время, с целью выручки максимального количества денежных средств. Это обусловлено тем, что договор о сотрудничестве вратаря с клубом рассчитан до середины 2021 года, а футболист не желает его пролонгировать. Кроме того, этот трансфер выглядит вынужденным со стороны «Милана» - он может быть осуществлен с целью избегания санкций ввиду нарушения финансового fair-play.

Ожидается, что за продажу исполнителя «красно-черные» получат около 50 000 000 евро.

В свою очередь, по данным некоторых СМИ Джанлуиджи Доннарумма не прочь сменить клубную прописку, присоединившись к «Пари Сен-Жермен».