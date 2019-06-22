Монако собирается купить Жоау Мариу

По сведениям ряда футбольных источников, руководство «Монако» вступила в переговорный процесс с миланским «Интером» с целью приобрести полузащитника Жоау Мариу.

Уточняется, что французский клуб отправил предложение итальянцам по покупке исполнителя за 25 000 000 евро. Ожидается, что при положительном исходе переговоров между клубами, трансфер будет оформлен в ближайший период времени.

Добавим, что 26-летний Жоау Марио защищает цвета «Интера» с 2016 года. До перехода в стан итальянского клуба, футболист выступал за португальские «Виторию» и «Спортинг». В 2018 году играл в Английской Премьер-лише за «Вест Хэм Юнайтед» в качестве арендованного исполнителя.

За прошедший сезон португалец сыграл в 20 встречах в рамках итальянского национального первенства, оформил один забитый мяч и сделал две голевые передачи.