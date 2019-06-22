Бавария готова заплатить 25 млн евро за Хадсона-Одои

Боссы «Баварии» отправили очередное предложение «Челси» относительно приобретения форварда Каллума Хадсона-Одои. Теперь мюнхенский клуб готов выложить за 18-летнего исполнителя 25 000 000 евро. Такие сведения приводят немецкие футбольные источники.

Отметим, что «Бавария» ставила цель купить игрока еще в прошлое окно трансферов, а именно минувшей зимой, однако тогда «аристократы» не отпустили своего подопечного.

Срок действия договора о сотрудничестве между англичанином и «Челси» рассчитан до середины 2020 года. «Бавария» надеется, что пока «синие» не предложили футболисту новый контракт, они имеют возможность купить его на порядок дешевле.

Хадсон-Одои за прошлый сезон сыграл в 10 поединках АПЛ, оформил один ассист. В Лиге Европы исполнитель принял участие в девяти матчах, сделал четыре результативных удара и две голевые передачи.