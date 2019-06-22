  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 29 июня

02:00  cleag Колумбия - Чили 22:00  cleag Уругвай - Перу
Свернуть список трансляций

Бавария готова заплатить 25 млн евро за Хадсона-Одои

Дата публикации: Вчера, 21:13 | Категория: Новости футбола

Бавария готова заплатить 25 млн евро за Хадсона-Одои

     Боссы «Баварии» отправили очередное предложение «Челси» относительно приобретения форварда Каллума Хадсона-Одои. Теперь мюнхенский клуб готов выложить за 18-летнего исполнителя 25 000 000 евро. Такие сведения приводят немецкие футбольные источники.

     Отметим, что «Бавария» ставила цель купить игрока еще в прошлое окно трансферов, а именно минувшей зимой, однако тогда «аристократы» не отпустили своего подопечного.

     Срок действия договора о сотрудничестве между англичанином и «Челси» рассчитан до середины 2020 года. «Бавария» надеется, что пока «синие» не предложили футболисту новый контракт, они имеют возможность купить его на порядок дешевле.

     Хадсон-Одои за прошлый сезон сыграл в 10 поединках АПЛ, оформил один ассист. В Лиге Европы исполнитель принял участие в девяти матчах, сделал четыре результативных удара и две голевые передачи.

 

Нравится
Похожие новости:
  • МЮ рассчитывает купить Обамеянга
    МЮ рассчитывает купить Обамеянга
       Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала»...
  • Челси рассчитывает на Хадсона-Одои
    Челси рассчитывает на Хадсона-Одои
          Боссы лондонского «Челси» оповестили Каллума Хадсона-Одои о том, что не намерены его продавать. Об этом пишут...
  • ПСЖ зимой хочет купить Дракслера
    ПСЖ зимой хочет купить Дракслера
    Парижский гранд категорически настроен на приобретение уже этой зимой хавбека «Вольфсбурга» Ю. Дракслера. 23-летний немец ещё на...
  • Челси предложит Виллиану новый контракт с зарплатой € 7,3 млн в год
    Челси предложит Виллиану новый контракт с зарплатой € 7,3 млн в год
    Боссы Аристократов намерены оформить новое оглашение с хавбеком Виллианом, как утверждает «Sun». Есть информация, что менеджмент клуба...
  • «Барселона» готова выложить за Левандовски 8,5 млн евро
    «Барселона» готова выложить за Левандовски 8,5 млн евро
    «Барселона» всерьез задумалась о покупке польского форварда дортмундской «Боруссии» Роберте Левандовски. На днях дортмундцы...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close