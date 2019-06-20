Реал ведет переговоры по переходу ван де Бека

Мадридский «Реал» начал переговорный процесс с амстердамским «Аяксом» по переходу в клуб Донни ван де Бека. Такие сведения приводят нидерландские спортивные источники.

Сообщается, что «сливочные» готовы предложить за футболиста «Аякса» от 50 до 60 000 000 евро.

По информации ряда источников, данная сделка рассматривается боссами «Реала» как альтернатива приобретения французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Донни ван де Бек – воспитанник амстердамского клуба. В прошлом сезоне 22-летний исполнитель был задействован в 34 встречах нидерландского национального первенства, забил девять мячей и сделал 10 голевых пасов. Также на счету хавбека четыре результативных удара и два ассиста в 18 встречах Лиги чемпионов. Срок трудового соглашения между футболистом и клубом рассчитан до конца сезона 2021/22 гг.