Барселона купила Нето

Бразильский страж ворот «Валенсии» Нето пополнил «Барселону». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте каталонцев.

Сумма сделки достигла 26 000 000 евро. Кроме того, при достижении определенных спортивных достижений футболиста, стоимость может увеличиться еще на 9 000 000 евро.

Вратарь оформил соглашение о сотрудничестве с «благуранос» до середины 2023 года. В контракте заложена клаусула в размере 200 000 000 евро.

Нето выступал за «Валенсию» с лета 2017 года. В испанский клуб он перешел из «Ювентуса» за 7 000 000 евро. На счету 29-летнего голкипера в «Валенсии» 80 поединков в рамках всех турниров, в которых он пропустил 82 мяча. При этом, в 24 матчах он сохранил ворота «сухими».

Напомним, ранее в обратном направлении, а именно из «Барселоны» в «Валенсию» отправился Яспер Силлессен, который пополнил «летучих мышей» за 35 000 000 евро.