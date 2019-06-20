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Барселона купила Нето

Дата публикации: Сегодня, 18:01 | Категория: Новости футбола

   Бразильский страж ворот «Валенсии» Нето пополнил «Барселону». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте каталонцев.

   Сумма сделки достигла 26 000 000 евро. Кроме того, при достижении определенных спортивных достижений футболиста, стоимость может увеличиться еще на 9 000 000 евро.

   Вратарь оформил соглашение о сотрудничестве с «благуранос» до середины 2023 года. В контракте заложена клаусула в размере 200 000 000 евро.

   Нето выступал за «Валенсию» с лета 2017 года. В испанский клуб он перешел из «Ювентуса» за 7 000 000 евро. На счету 29-летнего голкипера в «Валенсии» 80 поединков в рамках всех турниров, в которых он пропустил 82 мяча. При этом, в 24 матчах он сохранил ворота «сухими».

   Напомним, ранее в обратном направлении, а именно из «Барселоны» в «Валенсию» отправился Яспер Силлессен, который пополнил «летучих мышей» за 35 000 000 евро.

 

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