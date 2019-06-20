Челси ставит цель выкупить Ковачича

Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич, который в прошлом сезоне играл за лондонский «Челси» в качестве арендованного исполнителя, с большой долей вероятности останется в расположении «синих». Об этом пишут европейские футбольные источники.

По имеющимся данным, между сторонами достигнута договоренность относительно перехода 25-летнего футболиста. Сумма, которая будет заплачена за футболиста достигает 50 000 000 евро с учетом разных бонусов.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что на Ковачича претендует миланский «Интер», который возглавляет экс-наставник лондонского клуба Антонио Конте.

Матео Ковачич был задействован 32 раза в матчах Английской Премьер-лиги, оформил два голевых паса. Срок соглашения о сотрудничестве между «королевским» клубом и исполнителем рассчитан до середины 2021 года.