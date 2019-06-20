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Челси ставит цель выкупить Ковачича

Дата публикации: Сегодня, 18:01 | Категория: Новости футбола

Челси ставит цель выкупить Ковачича

    Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич, который в прошлом сезоне играл за лондонский «Челси» в качестве арендованного исполнителя, с большой долей вероятности останется в расположении «синих». Об этом пишут европейские футбольные источники.

    По имеющимся данным, между сторонами достигнута договоренность относительно перехода 25-летнего футболиста. Сумма, которая будет заплачена за футболиста достигает 50 000 000 евро с учетом разных бонусов.

    Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что на Ковачича претендует миланский «Интер», который возглавляет экс-наставник лондонского клуба Антонио Конте.

    Матео Ковачич был задействован 32 раза в матчах Английской Премьер-лиги, оформил два голевых паса. Срок соглашения о сотрудничестве между «королевским» клубом и исполнителем рассчитан до середины 2021 года.

 

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