Челси ставит цель выкупить Ковачича
Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич, который в прошлом сезоне играл за лондонский «Челси» в качестве арендованного исполнителя, с большой долей вероятности останется в расположении «синих». Об этом пишут европейские футбольные источники.
По имеющимся данным, между сторонами достигнута договоренность относительно перехода 25-летнего футболиста. Сумма, которая будет заплачена за футболиста достигает 50 000 000 евро с учетом разных бонусов.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что на Ковачича претендует миланский «Интер», который возглавляет экс-наставник лондонского клуба Антонио Конте.
Матео Ковачич был задействован 32 раза в матчах Английской Премьер-лиги, оформил два голевых паса. Срок соглашения о сотрудничестве между «королевским» клубом и исполнителем рассчитан до середины 2021 года.
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