Паредес заявил, что остается в ПСЖ

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес сделал заявление относительно своего будущего, опровергнув все слухи, которые касаются его вероятного ухода из французского клуба.

«Я остаюсь в «Пари Сен-Жермен». Я хорошо себя чувствую, остаюсь в Париже и никуда не ухожу», - заявил 24-летний исполнитель.

Напомним, ранее ряд футбольных изданий опубликовали информацию относительно возможного ухода Леандро Паредеса из «ПСЖ», ввиду того, что руководство клуба якобы хочет его продать. Такие сведения породили ряд слухов, вплоть до вероятного возвращения футболиста в один из клубов Российской Премьер-лиги.

Леандро Паредес выступает за парижский клуба с января этого года. Тогда он был приобретен у питерского «Зенита» за 40 000 000 евро. С момента перехода в топ-клуб Франции игрок принял участие в 22 поединках и оформил два голевых паса.