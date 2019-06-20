Барселоне интересен Линделёф

Руководство «Барселоны» отошла от идеи усилить линию обороны защитником амстердамского «Аякса» Маттейсом де Лигтом, который скорее всего пополнит стан туринского «Ювентуса». В этой связи, каталонский клуб начал работать над трансфером Виктора Нильссона-Линделёфа. Об этом пишут испанские источники.

Отмечается, что «блаугранос» готовы отправить предложения по трансферу «Манчестер Юнайтед». В свою очередь, «манкунианцы» ранее отвечали отрицательно на установление каких-либо контактов по вопросу продажи защитника. Это обусловлено тем, что «красные дъяволы» не готовы к расставанию с 24-летний шведским исполнителем этим летом.

Добавим, что Виктор Нильссон-Линделёф перешел в «МЮ» из «Бенфики» за 35 000 000 евро в середине 2017 года. В прошедшем сезоне защитник был задействован в 30 поединках АПЛ, забил один мяч и оформил ассист.