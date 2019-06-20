  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 27 июня

19:00  cleag Краснодар - ЦСКА
Пятница 28 июня

03:30  cleag Бразилия - Парагвай 22:00  cleag Венесуэла - Аргентина
Свернуть список трансляций

Барселоне интересен Линделёф

Дата публикации: Сегодня, 17:59 | Категория: Новости футбола

Барселоне интересен Линделёф

   Руководство «Барселоны» отошла от идеи усилить линию обороны защитником амстердамского «Аякса» Маттейсом де Лигтом, который скорее всего пополнит стан туринского «Ювентуса». В этой связи, каталонский клуб начал работать над трансфером Виктора Нильссона-Линделёфа. Об этом пишут испанские источники.

   Отмечается, что «блаугранос» готовы отправить предложения по трансферу «Манчестер Юнайтед». В свою очередь, «манкунианцы» ранее отвечали отрицательно на установление каких-либо контактов по вопросу продажи защитника. Это обусловлено тем, что «красные дъяволы» не готовы к расставанию с 24-летний шведским исполнителем этим летом.

   Добавим, что Виктор Нильссон-Линделёф перешел в «МЮ» из «Бенфики» за 35 000 000 евро в середине 2017 года. В прошедшем сезоне защитник был задействован в 30 поединках АПЛ, забил один мяч и оформил ассист.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Манчестер Сити включается в борьбу за Кулибали
    Манчестер Сити включается в борьбу за Кулибали
       Фулбэк «Наполи» Калиду Кулибали может оказаться в стане «Манчестер Сити» в текущее окно трансферов. Об этом...
  • Арсенал и Челси готовы побороться за Бальде Кейта
    Арсенал и Челси готовы побороться за Бальде Кейта
    Ведущие команды английского первенства интересуются возможностью покупки нападающего «Лацио» Б. Кейта, который играет за римскую команду...
  • Ман Юнайтед интересуется форвардом Аякса
    Ман Юнайтед интересуется форвардом Аякса
    Талантливый форвард «Аякса» К. Долберг заинтересовал скаутскую службу «Ман Юнайтед». Sky Sports сообщил о том, что...
  • «МЮ» нацелен на Джона Стоунза
    «МЮ» нацелен на Джона Стоунза
    Новоиспеченный главный тренер Красных Дьяволов Моуринью намерен усилить заднюю линию своей команды защитником «Эвертона» Джоном Стоунзом,...
  • ПСЖ предложил Барселоне за Неймара 193 млн евро
    ПСЖ предложил Барселоне за Неймара 193 млн евро
    Бразильский легионер «Барселоны» имеет хорошие шансы поменять клуб уже этим летом. Как информируют французские источники, 24-летним...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close