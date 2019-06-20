Атлетико хочет заполучить Хамеса

Мадридский «Атлетико» заинтересован в усилении состава колумбийским хавбеком «Реала» Хамесом Родригесом. Об этом пишут испанские футбольные издания.

Уточняется, что руководство «матрасников» намереваются купить исполнителя в ближайшее время. Однако, перед этим мадридский клуб должен расстаться с хавбеком команды Витоло и форвардом Анхелем Корреа.

Ранее в СМИ появлялись публикации о том, что Хамес близок к уходу в «Наполи». Но «партенопейцы» желают взять футболиста в аренду с возможностью выкупить его. В свою очередь, боссы «Реала», которому принадлежат права на Хамеса имеет цель исключительно трансфера.

На протяжении двух последних лет 27-летний полузащитник играл за мюнхенскую «Баварию». Чемпионам Германии пришлось выложить за этот период «королевскому» клубу 13 000 000 евро за его аренду. При этом, мюнхенцы отказались выкупить игрока за 40 000 000 евро.