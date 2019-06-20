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Милан заинтересован в приобретении Фекира

Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола

Милан заинтересован в приобретении Фекира

     По информации французских источников, боссы «Милана» претендуют на хавбека «Лиона» Набиля Фекира.

     Отмечается, что «россонери» отправили запрос о возможной покупке 25-летнего исполнителя. При этом, «ткачи» готовы расстаться с футболистом, выручив за его продажу деньги, так как срок его трудового соглашения с клубом истечет в конце сезона.

     За прошлый сезон Набиль Фекир 29 раз выходил на поле в рамках Лиги 1. На его счету девять точных ударов по воротам соперников, семь результативных пасов. В Лиге чемпионов игрок отметился тремя голами и двумя ассистами в шести поединках.

     Стоит отметить, что в летний период трансферов прошлого года Набиль Фекир мог оказаться в «Ливерпуле», но сделка была сорвана. При этом, в СМИ снова появляются публикации о серьезных намерениях «мерсисайдцев» заполучить французского футболиста.

 

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