Милан заинтересован в приобретении Фекира
По информации французских источников, боссы «Милана» претендуют на хавбека «Лиона» Набиля Фекира.
Отмечается, что «россонери» отправили запрос о возможной покупке 25-летнего исполнителя. При этом, «ткачи» готовы расстаться с футболистом, выручив за его продажу деньги, так как срок его трудового соглашения с клубом истечет в конце сезона.
За прошлый сезон Набиль Фекир 29 раз выходил на поле в рамках Лиги 1. На его счету девять точных ударов по воротам соперников, семь результативных пасов. В Лиге чемпионов игрок отметился тремя голами и двумя ассистами в шести поединках.
Стоит отметить, что в летний период трансферов прошлого года Набиль Фекир мог оказаться в «Ливерпуле», но сделка была сорвана. При этом, в СМИ снова появляются публикации о серьезных намерениях «мерсисайдцев» заполучить французского футболиста.
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