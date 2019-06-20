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Роббен еще не решил продолжит ли карьеру

Дата публикации: Вчера, 22:45 | Категория: Новости футбола

     Опытный нидерландский хавбек Арьен Роббен рассказал, что в настоящее время получил предложение от ПСВ. Однако, 35-летний игрок также рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру.

    «Марк ван Боммел, который является главным тренером ПСВ открыл дверь для меня. Мы постоянно контактировали с ним. Но пока я не принял решения – буду ли продолжать карьеру», - сказал Роббен.

    Уточняется, что полузащитник обеспокоен травмой, которая была получена им в прошедшем сезоне.

    Добавим, что срок договора о сотрудничестве Арьена Роббена с мюнхенской «Баварией» истечет в конце текущего месяца. Сторонами принято решение не пролонгировать контракт. В прошлом сезоне футболист 12 раз выходил на поле в рамках немецкого первенства, забил четыре мяча. Помимо того, опытный исполнитель четыре раза был задействован в матчах Лиги чемпионов, которых он отметился двумя результативными ударами и одним ассистом.

 

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