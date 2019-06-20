Роббен еще не решил продолжит ли карьеру
Опытный нидерландский хавбек Арьен Роббен рассказал, что в настоящее время получил предложение от ПСВ. Однако, 35-летний игрок также рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру.
«Марк ван Боммел, который является главным тренером ПСВ открыл дверь для меня. Мы постоянно контактировали с ним. Но пока я не принял решения – буду ли продолжать карьеру», - сказал Роббен.
Уточняется, что полузащитник обеспокоен травмой, которая была получена им в прошедшем сезоне.
Добавим, что срок договора о сотрудничестве Арьена Роббена с мюнхенской «Баварией» истечет в конце текущего месяца. Сторонами принято решение не пролонгировать контракт. В прошлом сезоне футболист 12 раз выходил на поле в рамках немецкого первенства, забил четыре мяча. Помимо того, опытный исполнитель четыре раза был задействован в матчах Лиги чемпионов, которых он отметился двумя результативными ударами и одним ассистом.
Похожие новости:
Опытнейший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен может перейти в один из клубов Английской Премьер-лиги. Об этом...
35-летний хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен заявил, что желает продолжать карьеру футболиста, после...
Многолетний полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен получил предложение от японского футбольного клуба...
Арьен Роббен Известный хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен заявил, что уйдет из команды по истечению текущего сезона....
29-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что обижен поведением тренера Пепа Гврдиолы в...