Роббен еще не решил продолжит ли карьеру

Опытный нидерландский хавбек Арьен Роббен рассказал, что в настоящее время получил предложение от ПСВ. Однако, 35-летний игрок также рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру.

«Марк ван Боммел, который является главным тренером ПСВ открыл дверь для меня. Мы постоянно контактировали с ним. Но пока я не принял решения – буду ли продолжать карьеру», - сказал Роббен.

Уточняется, что полузащитник обеспокоен травмой, которая была получена им в прошедшем сезоне.

Добавим, что срок договора о сотрудничестве Арьена Роббена с мюнхенской «Баварией» истечет в конце текущего месяца. Сторонами принято решение не пролонгировать контракт. В прошлом сезоне футболист 12 раз выходил на поле в рамках немецкого первенства, забил четыре мяча. Помимо того, опытный исполнитель четыре раза был задействован в матчах Лиги чемпионов, которых он отметился двумя результативными ударами и одним ассистом.