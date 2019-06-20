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Буффон снова может оказаться в Ювентусе

Дата публикации: Вчера, 22:45 | Категория: Новости футбола

 

Буффон снова может оказаться в Ювентусе

    Как пишет ряд европейских футбольных журналистов, легендарный итальянский страж ворот Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может снова оказаться в туринском «Ювентусе».

    Уточняется, что Буффон готов к возвращению в стан «Старой синьоры». Футболист может занять роль дублера Войцеха Щесны. Такие сведения привел журналист Фабрицио Романо.

    В свою очередь, представитель 41-летнего стража ворот Сильвана Мартина подтвердила опубликованную информацию в сети, при этом подчеркнула, что это «пока просто идея».

    Добавим, что «бьянконери» могут получить Буффона совершенно бесплатно, в связи с тем, что срок трудового соглашения между игроком и «Пари Сен-Жермен» подходит к концу, а именно 30 июня текущего года.

    За прошлый сезон Джанлуиджи Буффон 25 раз выходил на футбольное поле, пропустил 25 мячей. С парижанами голкипер победил в французском первенстве.

 

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