Буффон снова может оказаться в Ювентусе

Как пишет ряд европейских футбольных журналистов, легендарный итальянский страж ворот Джанлуиджи Буффон в ближайшее время может снова оказаться в туринском «Ювентусе».

Уточняется, что Буффон готов к возвращению в стан «Старой синьоры». Футболист может занять роль дублера Войцеха Щесны. Такие сведения привел журналист Фабрицио Романо.

В свою очередь, представитель 41-летнего стража ворот Сильвана Мартина подтвердила опубликованную информацию в сети, при этом подчеркнула, что это «пока просто идея».

Добавим, что «бьянконери» могут получить Буффона совершенно бесплатно, в связи с тем, что срок трудового соглашения между игроком и «Пари Сен-Жермен» подходит к концу, а именно 30 июня текущего года.

За прошлый сезон Джанлуиджи Буффон 25 раз выходил на футбольное поле, пропустил 25 мячей. С парижанами голкипер победил в французском первенстве.