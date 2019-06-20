  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 27 июня

19:00  cleag Краснодар - ЦСКА
Пятница 28 июня

18:00  cleag Бразилия - Парагвай 19:00  cleag Венесуэла - Аргентина
Свернуть список трансляций

Барселона продала А. Гомеша в Эвертон

Дата публикации: Вчера, 22:44 | Категория: Новости футбола

Барселона продала А. Гомеша в Эвертон

   Как сообщает «Барселона» на своем официальном сайте, Андре Гомеш переходит в стан британского «Эвертона».

   Португальский хавбек пополнил стан «ирисок» за 25 000 000 евро без учета разного рода доплат. Срок действия трудового соглашения между исполнителем и клубом заключен на пять лет.

   Каталонский клуб поблагодарил Андре Гомеша за преданность к делу и самоотверженность, а также пожелал ему успехов и удачи в дальнейшем.

   Напомним, что до «сине-гранатовых» игрок защищал цвета «Валенсии». В 2016 году игрок покинул «летучих мышей» и присоединился к «Барсе» за 37 000 000 евро.

   В минувшем сезоне 25-летний португалец играл за «Эвертон» в качестве арендованного футболиста. Гомеш был задействован в 27 поединках в рамках Английской Премьер-лиге (подавляющее большинство в стартовом составе). В них он забил один мяч, оформил один голевой пас.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Официально: Андре Гомеш переходит в Барселону
    Официально: Андре Гомеш переходит в Барселону
    Похоже, «Барселоне» удалось перехватить португальского полузащитника «Валенсии» у мадридского «Реала», который, к...
  • СМИ: Эвертон нацелился на Нани
    СМИ: Эвертон нацелился на Нани
    Своими результативными действиями на европейском первенстве Л. Нани заинтересовал управленцев ливерпульского «Эвертона». Ириски готовы...
  • Ювентус даёт 40 миллионов за А.Гомеша
    Ювентус даёт 40 миллионов за А.Гомеша
    Невзирая на то, что ранее говорилось о прекращении попыток со стороны «Ювентуса» подписания игрока «Валенсии» А. Гомеша,...
  • Ювентус отказался от Андре Гомеша в пользу Слимани
    Ювентус отказался от Андре Гомеша в пользу Слимани
    Нападающий португальского «Спортинга» может перебраться вскоре в состав туринского клуба. Нацелившись на алжирского форварда И. Слимани,...
  • Ювентус всерьез нацелился на Андре Гомеша
    Ювентус всерьез нацелился на Андре Гомеша
    Туринский «Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника Летучих Мышей А. Гомеша в летнее трансферное окно, сообщает La...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close