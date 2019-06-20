Барселона продала А. Гомеша в Эвертон

Как сообщает «Барселона» на своем официальном сайте, Андре Гомеш переходит в стан британского «Эвертона».

Португальский хавбек пополнил стан «ирисок» за 25 000 000 евро без учета разного рода доплат. Срок действия трудового соглашения между исполнителем и клубом заключен на пять лет.

Каталонский клуб поблагодарил Андре Гомеша за преданность к делу и самоотверженность, а также пожелал ему успехов и удачи в дальнейшем.

Напомним, что до «сине-гранатовых» игрок защищал цвета «Валенсии». В 2016 году игрок покинул «летучих мышей» и присоединился к «Барсе» за 37 000 000 евро.

В минувшем сезоне 25-летний португалец играл за «Эвертон» в качестве арендованного футболиста. Гомеш был задействован в 27 поединках в рамках Английской Премьер-лиге (подавляющее большинство в стартовом составе). В них он забил один мяч, оформил один голевой пас.