Монако намерен продать Фабрегаса
Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас с большой долей вероятности сменит клубную прописку. Отметим, что это может произойти спустя лишь полгода после трансфера. Об этом сообщают французские футбольные издания.
Уточняется, что 32-летний исполнитель не входит в планы монгесаков, в связи с чем он будет выставлен на трансфер. Кроме того, расставание с испанцем позволит существенно разгрузить ведомость клуба на заработную плату. В месяц футболист получает в «Монако» 600 000 евро.
Важно заметить, что в услугах Фабрегаса в настоящее время еще никто не заинтересован. Поэтому в «Монако» смотрят на возможную продажу хавбека со сдержанным оптимизмом.
Сеск Фабрегас пополнил «Монако» прошлой зимой, перейдя из лондонского «Челси». В прошедшем сезоне на счету полузащитника 13 сыгранных матчей в рамках французского национального первенства, один забитый мяч.
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