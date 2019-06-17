Дани Алвес может перейти в Фенербахче

Бразильский защитник Дани Алвес, который в это летнее окно трансферов становится свободным агентом уходя из «Пари-Сен Жермен», может переехать в Турцию. Об этом пишет ряд футбольных источников.

Уточняется, что 36-летний исполнитель может продолжить свою карьеру в стане «Фенербахче», который заинтересован в его услугах. По оценкам СМИ трансферная стоимость защитника на сегодня достигает 2 500 000 евро.

Добавим, что ранее появились данные о том, что Алвес не будет пролонгировать соглашение о сотрудничестве с французским клубом. В этой связи начали появляться слухи о его возвращении в «Барселону», но каталонцы их опровергли.

Дани Алвес пополнил «Пари Сен-Жермен» в середине 2017 года, уходя из туринского «Ювентуса» в ранге свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 32 сыгранных поединка за парижан, три забитых мяча, а также восемь голевых пасов.