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Дани Алвес может перейти в Фенербахче

Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола

   Бразильский защитник Дани Алвес, который в это летнее окно трансферов становится свободным агентом уходя из «Пари-Сен Жермен», может переехать в Турцию. Об этом пишет ряд футбольных источников.

   Уточняется, что 36-летний исполнитель может продолжить свою карьеру в стане «Фенербахче», который заинтересован в его услугах. По оценкам СМИ трансферная стоимость защитника на сегодня достигает 2 500 000 евро.

   Добавим, что ранее появились данные о том, что Алвес не будет пролонгировать соглашение о сотрудничестве с французским клубом. В этой связи начали появляться слухи о его возвращении в «Барселону», но каталонцы их опровергли.

   Дани Алвес пополнил «Пари Сен-Жермен» в середине 2017 года, уходя из туринского «Ювентуса» в ранге свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 32 сыгранных поединка за парижан, три забитых мяча, а также восемь голевых пасов.

 

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