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МЮ установил цену на Лукаку

Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола

МЮ установил цену на Лукаку

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово к расставанию с форвардом команды Ромелу Лукаку. Такие сведения приводят ряд европейских футбольных изданий.

    При этом, боссы «красных дъяволов» продадут бельгийского нападающего за сумму не менее чем 60 000 000 евро.

    Добавим, что ранее появлялись данные, согласно которым «МЮ» хотела получить сумму в размере 75 000 000 евро. Именно такие деньги были заплачены «Эвертону» за переход исполнителя. Теперь же «манкунианцы» приняли решение несколько опустить ценник.

    Как сообщалось ранее, один из главных претендентов на бельгийского страйкера – миланский «Интер». По некоторой информации, «нерадзурри» собираются отправить предложение по покупке футболиста за 65 000 000 евро.

    В истекшем сезоне Английской Премьер-лиги Ромелу Лукаку был задействован 32 раза. На его счету 12 забитых мячей.

 

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