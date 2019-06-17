Милан претендует на игрока Реала 

«Милан» заинтересован в приобретении защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Такие сведения приводят ряд европейских футбольных СМИ.

Итальянский клуб намерен приобрести французского 21-летнего исполнителя уже в текущий летний период трансферов. При этом, Эрнандес уже установил контакт с представителями «россонери», а именно со техдиректором клуба – Паоло Мальдини.

Тео Эрнандес пополнил стан «королевского» клуба в середине 2017 года. Футболист был куплен у мадридского «Атлетико» за 24 000 000 евро. Прошедший сезон 21-летний игрок провел в аренде в стане «Реал Сосьедад». За эту команду он был задействован в Ла Лиге 24 раза, забил один мяч и оформил два голевых паса. В настоящее время защитник в расположении «королевского» клуба, с которым имеется соглашение о сотрудничестве сроком до середины 2023 года.