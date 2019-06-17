  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 25 июня

02:00  cleag Чили - Уругвай 02:00  cleag Эквадор - Япония
Свернуть список трансляций

Милан претендует на игрока Реала

Дата публикации: Вчера, 22:42 | Категория: Новости футбола

Милан претендует на игрока Реала 

   «Милан» заинтересован в приобретении защитника мадридского «Реала» Тео Эрнандеса. Такие сведения приводят ряд европейских футбольных СМИ.

   Итальянский клуб намерен приобрести французского 21-летнего исполнителя уже в текущий летний период трансферов. При этом, Эрнандес уже установил контакт с представителями «россонери», а именно со техдиректором клуба – Паоло Мальдини.

   Тео Эрнандес пополнил стан «королевского» клуба в середине 2017 года. Футболист был куплен у мадридского «Атлетико» за 24 000 000 евро. Прошедший сезон 21-летний игрок провел в аренде в стане «Реал Сосьедад». За эту команду он был задействован в Ла Лиге 24 раза, забил один мяч и оформил два голевых паса. В настоящее время защитник в расположении «королевского» клуба, с которым имеется соглашение о сотрудничестве сроком до середины 2023 года.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Реал усилился Родриго
    Реал усилился Родриго
       Форвард бразильского «Сантоса» Родриго Гоэс пополнил стан мадридского «Реала». Об этом сообщил официальный сайт...
  • МЮ может арендовать Бэйла
    МЮ может арендовать Бэйла
        Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские...
  • Реал заинтересован в приобретении Менди
    Реал заинтересован в приобретении Менди
        В ближайшее время защитник «Лиона» Ферлан Менди может пополнить стан мадридского «Реала». Такие сведения...
  • Галатасарай заинтересован в услугах защитника Реала
    Галатасарай заинтересован в услугах защитника Реала
    Ф. Коэнтрау, португальский фланговый футболист «Реала» (Мадрид), вскоре может перебраться в турецкое первенство — защитником...
  • Милан нацелен на Ковачича
    Милан нацелен на Ковачича
    21-летний хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич может вернуться в Серию А. Напомним, в прошлом сезоне хорватский футболист играл в...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close