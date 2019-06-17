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ПСЖ собирается выложить 85 млн евро за Пепе

Дата публикации: Вчера, 22:42 | Категория: Новости футбола

ПСЖ собирается выложить 85 млн евро за Пепе

    Лидер атак французского «Лилля» Николя Пепе попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». Об интересе к ивуарийскому нападающему со стороны парижан сообщают местные таблоиды.

    При этом, «ПСЖ» готов заплатить за форварда достаточно солидную сумму, которая достигает 85 000 000 евро.

    По данным, которые приводят СМИ, парижский клуб рассматривает вариант усиления команды ивуарийцем при вероятном расставании с бразильцем Неймаром, который в настоящее время изъявляет желание возвратиться в «Барселону».

    «ПСЖ» серьезную конкуренцию за футболиста могут составить такие клубы, как миланский «Интер», мадридский «Атлетико», мюнхенская «Бавария», а также топ-клубы Английской Премьер-лиги – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

     Николя Пепе за прошлый сезон 38 раз принял участие в поединках Лиги 1, забил 22 гола и сделал 11 голевых пасов.

 

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