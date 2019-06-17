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Промес близок к переходу в Аякс

Дата публикации: Вчера, 22:41 | Категория: Новости футбола

Промес близок к переходу в Аякс

   По информации нидерландских источников, хавбек «Севильи» Квинси Промес с большой долей вероятности будет продолжать свою карьеру в стане амстердамского «Аякса».

   Отмечается, что 27-летний исполнитель уже достиг соответствующих договоренностей с клубом из Амстердама и заключил договор до середины 2024 года. При этом, перед этим футболист ответил отказом на предложения от других клубов.

   Напомним, что для российских любителей футбола Квинси Промес получил известность после выступлений за «Спартак» (Москва) – с 2014 по 2018 гг. В стане москвичей полузащитник становился чемпионом России и обладателем национального Суперкубка.

   За «Севилью» хавбек играет с прошлого лета. За минувший сезон Квинси Промес 33 раза выходил на поле в рамках испанского первенства. На его счету два результативных удара и три ассиста.

 

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