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ПСЖ не продает Барселоне Неймара

Дата публикации: Вчера, 22:40 | Категория: Новости футбола

    У руководства «Барселоны» не получается достичь договоренностей относительно перехода бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом пишут французские издания.

    Уточняется, что «сине-гранатовые» отправили запрос по трансферу нападающего, однако получили отказ от парижан. Он обусловлен тем, что французский топ-клуб не желает расставаться с исполнителем. Теперь все будет зависеть лишь от действий самого Неймара, который имеет перед собой цель – вернуться в каталонский клуб. Оттуда он ушел в середине 2017 года за 222 000 000 евро, которые стали рекордными в футболе.

    Добавим, что срок действия соглашения о сотрудничестве между 27-летним исполнителем и «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 17 поединках в рамках французской Лиги 1, забил 15 мячей и сделал семь ассистов.

 

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