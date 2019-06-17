ПСЖ не продает Барселоне Неймара
У руководства «Барселоны» не получается достичь договоренностей относительно перехода бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом пишут французские издания.
Уточняется, что «сине-гранатовые» отправили запрос по трансферу нападающего, однако получили отказ от парижан. Он обусловлен тем, что французский топ-клуб не желает расставаться с исполнителем. Теперь все будет зависеть лишь от действий самого Неймара, который имеет перед собой цель – вернуться в каталонский клуб. Оттуда он ушел в середине 2017 года за 222 000 000 евро, которые стали рекордными в футболе.
Добавим, что срок действия соглашения о сотрудничестве между 27-летним исполнителем и «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 17 поединках в рамках французской Лиги 1, забил 15 мячей и сделал семь ассистов.
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