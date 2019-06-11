ПСЖ намерен продать Паредеса

Аргентинский хавбек «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес близок к уходу из стана французского клуба. Такие данные приводят местные футбольные источники.

Отмечается, что 24-летнему исполнителю не удалось произвести положительное впечатление своими выступлениями на боссов и штаб тренеров парижан. В этой связи, в клубе рассматривается вопрос о выставлении игрока на трансфер.

В ряде СМИ уже начали появляться данные относительно возможного будущего аргентинца. Так, футболиста отправляют обратно в Российскую Премьер-лигу. Именно оттуда Паредес переехал в «ПСЖ» в начале этого года, а именно из питерского «Зенита». За российский клуб полузащитник играл в сезоне 2017/18 гг. Сумма трансфера составила 40 000 000 евро.

С момента пополнения французской команды, Леандро Паредес сыграл в 22 поединках и оформил два результативных паса.