ПСЖ намерен продать Паредеса
Аргентинский хавбек «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес близок к уходу из стана французского клуба. Такие данные приводят местные футбольные источники.
Отмечается, что 24-летнему исполнителю не удалось произвести положительное впечатление своими выступлениями на боссов и штаб тренеров парижан. В этой связи, в клубе рассматривается вопрос о выставлении игрока на трансфер.
В ряде СМИ уже начали появляться данные относительно возможного будущего аргентинца. Так, футболиста отправляют обратно в Российскую Премьер-лигу. Именно оттуда Паредес переехал в «ПСЖ» в начале этого года, а именно из питерского «Зенита». За российский клуб полузащитник играл в сезоне 2017/18 гг. Сумма трансфера составила 40 000 000 евро.
С момента пополнения французской команды, Леандро Паредес сыграл в 22 поединках и оформил два результативных паса.
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