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Клопп: уйду из футбола, если все будет зависеть от денег

Дата публикации: Вчера, 21:02 | Категория: Новости футбола

Клопп: уйду из футбола, если все будет зависеть от денег

    Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о больших финансовых тратах в ходе трансферных кампаний. Также он поведал, почему «мерсисайдцы» стали приобретать дорогих исполнителей. Напомним, что ранее клуб в прошлом году потратил свыше 250 000 000 евро, купив таких игроков, как Алисон, Вирджил ван Дейк, Наби Кейта и Фабиньо.

    «Работая в Германии, «Бавария» имела огромное количество денег, порядка 100 000 000 фунтов стерлингов. Таких денег на сегодня будет достаточно лишь на одного защитника. Таких средств уже недостаточно, чтобы купить одного футболиста. При этом, даже не удастся обеспечить ему заработную плату. Рынок изменился.

    Считаю, если в футболе все будет зависеть только от денег, а не от футбола – уйду. При этом, если бы мы не тратили столько же средств, как и другие, мы бы не смогли составить им конкуренцию», - отметил немецкий специалист.

 

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